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У нового российского пилотируемого корабля не будет бытового отсека

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - При разработке нового пилотируемого корабля, который придет на смену кораблям "Союз", специалисты откажутся от размещения бытового отсека. Об этом сообщил во вторник генконструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев.

"Мы прекрасно понимаем, что после того, как мы освоили скоростную транспортную систему двухвитковую, четырехвитковую – необходимость в бытовом отсеке отпала", - сказал Соловьев на пленарном заседании "Королевских чтений".

По его словам, новый перспективный транспортный корабль обязательно должен быть многоразовым и выводиться на орбиту ракетами "Союз-5".

Соловьев сообщил, что новый корабль создается на базе перспективного лунного корабля "Орел" и придет на смену кораблям "Союз" и "Прогресс".

4 октября 2021 года Соловьев сообщал, что пуск нового российского пилотируемого корабля "Орел" может быть отложен.

Космический корабль "Орел" может войти в состав комплекса для полетов к другим планетам или астероидам, сообщил ранее главный конструктор корабля Игорь Хамиц.

В настоящее время в России идет разработка многоразового корабля "Орел" в рамках опытно-конструкторской работы "Федерация". Первый полет корабля без экипажа запланирован на 2023 год, с экипажем – на 2025. Корабль предназначен для доставки людей и грузов на космические станции на околоземной орбите, а также является одним из ключевых элементов существующей концепции освоения Луны. Для его создания применяются технологии, порой не имеющие аналогов в мировой космонавтике.

Экипаж корабля составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, при полете в составе орбитальной станции – до года. Общая масса корабля при полете к орбитальной станции будет равна 14,4 тонны (19 тонн при полете к Луне), масса возвращаемого аппарата – 9 тонн. Длина корабля – 6,1 метра.

РКК Энергия Орел

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