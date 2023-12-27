"Роскосмос" сообщил об испытаниях двигателя для перспективного корабля "Орел"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В Научно-исследовательском институте машиностроения (входит в "НПО Энергомаш" "Роскосмоса") испытывается новый ракетный двигатель для возвращаемого аппарата перспективного транспортного корабля нового поколения (ПТК НП) "Орел", сообщил "Роскосмос" в среду.

"Сейчас проводятся доводочные испытания и одновременно изготавливаются двигатели для комплектации огневого макета системы исполнительных органов спуска и других макетов", - говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.

Отмечается, что испытания огневого макета планируется провести в НИИМаш "в ближайшее время", первые двигатели прошли конструкторские испытания в мае 2023 года.

"Новый перекисный ракетный двигатель предназначен для применения в возвращаемом аппарате перспективного пилотируемого космического корабля. Перекись - абсолютно новый вид топлива для НИИМаш, поэтому работа проходит с особыми предосторожностями. Предъявляются серьезные требования к чистоте, технологическим приспособлениям и инструментам", - сообщили в госкорпорации.

По данным "Роскосмоса", данный двигатель разработан Ракетно-космической корпорацией "Энергия" им. Королева. НИИМаш изготавливает детали и сборочные единицы, а также осуществляет сборку и испытание самих перекисных ракетных двигателей.

3 июля в "Роскосмосе" сообщали, что в 2024-2025 годах на космодроме Восточный планируется провести испытания макетов возвращаемого аппарата ПТК.

В августе главный конструктор Российской орбитальной станции Владимир Кожевников сообщил "Интерфаксу", что первый полет нового российского космического корабля "Орел" запланирован на 2028 год.

7 ноября генеральный конструктор - заместитель гендиректора РКК "Энергия", академик РАН Владимир Соловьев сообщил, что первый полет ПТК с экипажем состоится в 2028-2029 годах.

Разработка многоразового корабля "Орел" идет в России в рамках опытно-конструкторской работы "Федерация". Корабль предназначен для доставки людей и грузов на космические станции на околоземной орбите, а также является одним из ключевых элементов существующей концепции освоения Луны.

10 апреля первый замглавы "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов сказал в интервью "Интерфаксу", что проект лунного корабля "Орел" будет пересмотрен, на его базе создадут новый "легкий" корабль для полетов на перспективную Российскую орбитальную станцию.

26 декабря 2022 года исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев в интервью "Интерфаксу" сообщил, что полет к Луне ПТК "Орел" возможен только в связке с ракетой-носителем сверхтяжелого класса.