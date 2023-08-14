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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

Три человека погибли от взрыва на автозаправке на выезде из Махачкалы

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - По предварительным данным, три человека погибли, семеро пострадали в результате взрыва на автозаправке на выезде из Махачкалы вечером в понедельник, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Дагестан.

"По предварительной информации пострадали 10 человек, из них 3 погибли", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что площадь возгорания на автозаправке составляет 500 кв. метров, пожару присвоен повышенный ранг, на место дополнительно направлена 21 единица техники.

МЧС Дагестан
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