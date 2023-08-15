Мировой судья в Москве оштрафовал Wikimedia на 2 млн руб. из-за фейков об СВО

Сумма штрафов, назначенных фонду в 2023 году, составляет 22,4 млн руб.

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Мировой судья в Москве назначил административный штраф в размере 2 млн руб. фонду Wikimedia за неудаление из "Википедии" информации, содержащей недостоверные сведения о специальной военной операции РФ на Украине.

Соответствующее постановление огласил мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев.

Фонд Wikimedia признан виновным в неудалении подлежащей удалению информации (ч. 2 ст. 13.41 КоАП).

Согласно материалам дела об административном правонарушении, оглашенным в суде, Wikimedia было вменено неудаление по требованию Роскомнадзора из статей в "Википедии" информации, содержащей, по мнению Генпрокуратуры России, недостоверные сведения о специальной военной операции ВС РФ на Украине.

Это уже 13-е наказание, назначенное Wikimedia в 2023 году за неудаление запрещенной информации. Общая сумма по этим штрафам составляет 22,4 млн руб.

Защитник Wikimedia просил суд прекратить производство по делу, указав, в частности, на процессуальные нарушения при производстве, а также на то, что в спорных статьях содержится информация, представленная международными организациями, в том числе признаваемыми РФ.

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok, Wikimedia - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента.