Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:33

В Махачкале 11 пострадавших при взрыве находятся в тяжелом состоянии

В Махачкале 11 пострадавших при взрыве находятся в тяжелом состоянии
Последствия взрыва на автозаправке в Махачкале
Фото: Муса Салгереев/ТАСС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В больницах находятся более 60 пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале, врачи оценивают состояние 11 человек как тяжелое, сообщил журналистам первый замглавы Минздрава России Виктор Фисенко.

"Мы предполагаем, что все тяжелые пациенты, которые находятся в Махачкале, будут эвакуированы в федеральные центры Минздрава России и в лечебные учреждения города Москвы", - добавил он.

Утром в Махачкалу прибыл борт МЧС с медиками из Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и Департамента здравоохранения Москвы. Эта бригада уже осмотрела всех госпитализированных пациентов. Сейчас обсуждаются решения о транспортировке пострадавших в Москву или федеральные клиники Минздрава.

Вечером 14 августа в Махачкале начался пожар на автосервисе, огонь перекинулся на соседнюю автозаправку и произошел взрыв. По последним данным МЧС, погибли 35 человек, еще 80 пострадали.

Взрыв на автозаправке в Махачкале

7
Виктор Фисенко Минздрав МЧС Махачкала Дагестан Москва Депздрав
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Один человек пострадал при попытке украинских диверсантов проникнуть в Брянскую область

Запуск 5G в городах России с населением от 100 тысяч человек намечен к 2035 году

Запуск 5G в городах России с населением от 100 тысяч человек намечен к 2035 году

Брянский губернатор сообщил о попытке украинской ДРГ проникнуть в регион

Глава Дагестана назвал недопустимым обустройство автосервиса рядом с АЗС

Глава Дагестана назвал недопустимым обустройство автосервиса рядом с АЗС

Метеорологи предупредили о сильных дождях в Приморском крае

Метеорологи предупредили о сильных дождях в Приморском крае

Минцифры предложило операторам и силовикам совместно использовать частоты

Интернет-компании могут обязать платить телеком-операторам за пропуск трафика

Интернет-компании могут обязать платить телеком-операторам за пропуск трафика

Red Wings во вторник продолжает задерживать и отменять рейсы

Red Wings во вторник продолжает задерживать и отменять рейсы

Число жертв взрыва на АЗС в Махачкале увеличилось до 35 человек

РФ может пересмотреть решение о неприменении кассетных боеприпасов на Украине

РФ может пересмотреть решение о неприменении кассетных боеприпасов на Украине
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });