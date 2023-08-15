В Махачкале 11 пострадавших при взрыве находятся в тяжелом состоянии

Последствия взрыва на автозаправке в Махачкале Фото: Муса Салгереев/ТАСС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В больницах находятся более 60 пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале, врачи оценивают состояние 11 человек как тяжелое, сообщил журналистам первый замглавы Минздрава России Виктор Фисенко.

"Мы предполагаем, что все тяжелые пациенты, которые находятся в Махачкале, будут эвакуированы в федеральные центры Минздрава России и в лечебные учреждения города Москвы", - добавил он.

Утром в Махачкалу прибыл борт МЧС с медиками из Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и Департамента здравоохранения Москвы. Эта бригада уже осмотрела всех госпитализированных пациентов. Сейчас обсуждаются решения о транспортировке пострадавших в Москву или федеральные клиники Минздрава.

Вечером 14 августа в Махачкале начался пожар на автосервисе, огонь перекинулся на соседнюю автозаправку и произошел взрыв. По последним данным МЧС, погибли 35 человек, еще 80 пострадали.