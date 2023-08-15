Дело о взрыве на АЗС в Дагестане передано в центральный аппарат СКР

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Расследовать уголовное дело о взрыве на автозаправочной станции в Махачкале (Дагестан) будут в центральном аппарате Следственного комитета России.

"Для наиболее оперативного, полного и объективного расследования уголовное дело о происшествии на автозаправочной станции в Махачкале по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина передано в центральный аппарат ведомства", - сообщает СКР в своем телеграм-канале.

Глава ведомства поручил оперативно установить все обстоятельства и причины произошедшего, а также виновных в нарушении требований безопасности, которое привело к трагическим последствиям.

Для оказания практической помощи в расследовании уголовного дела в Дагестан выехали опытные следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства и эксперты Судебно-экспертного центра Следственного комитета.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В понедельник вечером в Махачкале загорелся автосервис, огонь перекинулся на заправку, после чего произошел взрыв. По последним данным МЧС, в результате ЧП погибли 35 человек, в том числе трое детей, еще 80 пострадали. Вторник в Дагестане объявлен днем траура.