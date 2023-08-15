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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:20

В деле о взрыве АЗС в Махачкале появилась версия о горючих агрохимикатах

В деле о взрыве АЗС в Махачкале появилась версия о горючих агрохимикатах
Фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В Следственном комитете рассматривают несколько версий причин пожара и взрывов на АЗС в Махачкале, в том числе нарушение при хранении агрохимикатов с пожароопасными характеристиками, сообщает пресс-служба СК.

Следователи завершили первичный осмотр места происшествия.

Предварительно установлено, что 14 августа в здании станции технического обслуживания автомобилей, расположенном на перекрестке улицы Кулинской села Новокули и Федерального шоссе Махачкалы, при производстве работ по техническому обслуживанию автомобилей произошло возгорание, после чего огонь перекинулся на соседнее помещение, в котором, по предварительным данным, хранилось легковоспламеняющееся удобрение. После этого произошел взрыв.

В результате погибли и получили травмы люди, были повреждены здания, находящие в непосредственной близости, автозаправочная станция и проезжающие автомобили.

Окончательные выводы о причинах произошедшего следствие сделает по результатам следственных действий и назначенных экспертиз.

Уголовное дело о взрыве расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть людей (ч. 3 ст. 238 УК). Расследованием занялся центральный аппарат СКР.

По последним данным, при взрыве погибли 35 человек, пострадали восемь десятков, из них более 60 находятся в больницах. Состояние 11 пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

Взрыв на автозаправке в Махачкале

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СКР Махачкала Дагестан
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