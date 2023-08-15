Минздрав признал утратившим силу приказ о порядке выдачи справки о смене пола

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Российский Минздрав признал утратившим силу документ, который утверждает форму и порядок выдачи медицинской организацией справки о смене пола; такой приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2017 года № 850н "Об утверждении формы и порядка выдачи медицинской организацией документа об изменении пола", - говорится в документе.

Проект этого документа был опубликован месяц назад.

24 июля президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий смену пола человека в России за исключением случаев, когда это необходимо для лечения врожденных аномалий у детей.