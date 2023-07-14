Дума попросила Минздрав отменить приказы, позволявшие менять пол

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Госдума в пятницу наряду с принятием закона о запрете смены пола в РФ приняла постановление с обращением к министерству здравоохранения об отмене действующих нормативных документов, регулирующих выдачу разрешений на смену пола.

"Мы при принятии законопроекта в постановлении обращаемся к правительству с предложением отменить ряд приказов в Минздраве, которые основывались на ВОЗовских (ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - ИФ) рекомендациях", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в пятницу на заседании Думы.

Он выразил пожелание, чтобы "министерство здравоохранения осознавало то, что совершило ошибки, разрешая смену пола, именно на основании ваших приказов справки выдавали, и на сегодняшний день в России 2990 случаев смены пола на основании приказа Минздрава".

Володин пояснил, что "без этого приказа нельзя было выдавать справки, которые потом стали основанием в органах ЗАГСа для изменения пола и соответственно записи".