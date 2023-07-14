В Кремле назвали чрезмерными опасения последствий запрета смены пола

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В Кремле исходят из того, что все экспертные замечания к законопроекту, запрещающему в России смену пола, который был принят ранее в третьем чтении, были заранее проработаны, и считают, что опасения в отношении последствий данного закона чрезмерны.

"Все обращения были экспертно проработаны в Думе, и на эти вопросы были даны ответы. Поэтому в данном случае какие-то опасения здесь, наверное, чрезмерны. Там (в законе - ИФ) соответствующие оговорки сделаны", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал сообщения СМИ о том, что перед вторым чтением законопроекта юристы и врачи, работавшие с трансгендерами, написали критический отзыв на данный документ и попросили снять его с рассмотрения.

Госдума на заседании ранее в пятницу приняла закон о запрете смены пола в России; при этом исключения составят случаи медицинских вмешательств для лечения врожденных аномалий у детей.