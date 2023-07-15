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Минздрав РФ предложил признать утратившим силу приказ о порядке выдачи документа о смене пола

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Минздрав России предлагает признать утратившим силу приказ о форме и порядке выдачи медицинской организацией документа об изменении пола.

Соответствующий проект приказа Минздрава опубликован на официальном сайте проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к проекту документа отмечается, что он разработан "с целью признания утратившими силу формы и порядка выдачи медицинской организацией документа об изменении пола, утвержденных приказом Минздрава России от 23.10.2017, и приведения законодательства, регулирующего вопросы смены пола, в соответствие нормам закона с учетом принятия Государственной Думой Федерального Собрания РФ изменений в Федеральный закон (...), устанавливающего полный запрет на осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола, а также исключающий государственную регистрацию смены пола без операций".

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Ранее Госдума приняла закон о запрете смены пола в России; исключения составят случаи медицинских вмешательств для лечения врожденных аномалий у детей. Так, запрещается осуществление медицинских вмешательств, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола, в том числе формирование у человека первичных или вторичных половых признаков другого пола.

Дума наряду с принятием закона о запрете смены пола в РФ приняла постановление с обращением к министерству здравоохранения об отмене действующих нормативных документов, регулирующих выдачу разрешений на смену пола.

Минздрав РФ
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