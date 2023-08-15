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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:20

Самолет МЧС с пострадавшими при пожаре на АЗС вылетел из Махачкалы в Москву

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Спецборт МЧС РФ с пострадавшими при взрыве на заправке вылетел из Махачкалы в аэропорт Раменское, сообщила пресс-служба чрезвычайного ведомства во вторник.

"Спецборт МЧС РФ вылетел из аэропорта г. Махачкала в аэропорт Раменское. Самолет Ил-76, по уточненной информации, доставит 16 пострадавших в результате трагедии из Махачкалы в Москву", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что спецборт МЧС доставит 17 человек.

Во вторник утром самолет вылетел из Подмосковья в Махачкалу для эвакуации в Москву пострадавших при пожаре по поручению главы МЧС Александра Куренкова.

Ранее министр поручил эвакуировать пострадавших при пожаре на заправке в Махачкале в московские лечебные учреждения.

В понедельник вечером в Махачкале загорелся автосервис, огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. Вторник в Дагестане объявлен днем траура.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Взрыв на автозаправке в Махачкале

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Дагестан МЧС Махачкала
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