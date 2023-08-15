Почти 50 пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале остаются в больницах

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В больницах Дагестана остаются 47 человек, пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале вечером в понедельник, 17 пострадавших транспортированы в медцентры Москвы, сообщает пресс-служба главы республики в своем телеграм-канале.

"По оперативной информации на 21:30 мск, в результате взрыва на АЗС число погибших осталось прежним - 35 человек, в больницах республики остаются 47 человек, 17 человек в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести транспортированы в медицинские центры в Москву, в том числе НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и Клинику Рошаля", - говорится в сообщении.

По данным Следственного комитета России, в понедельник в здании станции техобслуживания автомобилей, расположенном на перекрестке улицы Кулинской села Новокули и Федерального шоссе Махачкалы, во время работ по техобслуживанию автомобилей произошло возгорание. Затем огонь перекинулся на соседнее помещение, в котором хранилось легковоспламеняющееся удобрение, из-за чего произошел взрыв.

По последним данным МЧС, в результате ЧП погибли 35 человек, в том числе трое детей, еще 80 пострадали. Вторник в Дагестане объявлен днем траура.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).