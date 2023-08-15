Число пострадавших в Махачкале достигло 115

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - При взрыве и пожаре на АЗС в Махачкале пострадали 115 человек, в том числе 19 детей, сообщил федеральный Минздрав со ссылкой на последние данные Федерального центра медицины катастроф. Ранее сообщалось о 80 пострадавших.

Спецборт МЧС перевезет в Москву 17 пострадавших для лечения в федеральные и московские клиники, сообщило ведомство. В МЧС ранее сообщили, что ведомственный Ил-76 готовится к вылету из Махачкалы. Решение об эвакуации пациентов принимали врачи федеральных и московских медцентров, которые утром прилетели в Махачкалу и осмотрели 62 пациента в городских клиниках.

Ранее сообщалось, что при взрыве погибли 35 человек.