Нефтепровод у места взрыва АЗС в Махачкале работает штатно

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Специалисты "Черномортранснефти" обследовали нефтепровод рядом с местом взрыва автомобильной заправки в Махачкале и не нашли нарушений в его работе, он работает штатно, сообщило Минэнерго Дагестана.

Ситуация находится на контроле председателя правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова и министра энергетики и тарифов региона Марата Шихалиева.

В СК предварительно выяснили, что вечером 14 августа в здании станции техобслуживания автомобилей рядом с АЗС во время работы механиков начался пожар. Огонь перекинулся на соседнее помещение, в котором хранилось легковоспламеняющееся удобрение, из-за чего произошел взрыв.

По последним данным, в результате ЧП погибли 35 человек, в том числе трое детей, еще 115 пострадали.