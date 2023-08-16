Что случилось этой ночью: среда, 16 августа

Прибытие в Раменское борта с пострадавшими при взрыве в Махачкале, ремонт самолетов Boeing 777 авиакомпании Red Wings, обсуждение с экспортерами мер по стабилизации рубля

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Спецборт МЧС РФ доставил в Раменское пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале. В больницах Дагестана остаются 47 человек.

- Red Wings починила оба Boeing 777 и вернется к обычному расписанию со среды. "Начиная с 11:00 UTC 16.08.23 мы полностью вернемся к своему расписанию, опубликованному на сайте", - сообщила компания.

- Власти обсуждают с экспортерами меры по стабилизации рубля. Среди прочих вариантов рассматривается возвращение нормы по обязательной продаже валютной выручки, вплоть до 90%.

- Перебежавший в КНДР американский военный захотел эмигрировать. Агентство ЦТАК пишет, что Трэвис Кинг "выразил свою волю к эмиграции в нашу страну или третью страну".

- Один из пострадавших при обстреле белгородского села умер в больнице. Глава региона Вячеслав Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.