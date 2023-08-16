Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:20

Что случилось этой ночью: среда, 16 августа

Прибытие в Раменское борта с пострадавшими при взрыве в Махачкале, ремонт самолетов Boeing 777 авиакомпании Red Wings, обсуждение с экспортерами мер по стабилизации рубля

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Спецборт МЧС РФ доставил в Раменское пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале. В больницах Дагестана остаются 47 человек.

- Red Wings починила оба Boeing 777 и вернется к обычному расписанию со среды. "Начиная с 11:00 UTC 16.08.23 мы полностью вернемся к своему расписанию, опубликованному на сайте", - сообщила компания.

- Власти обсуждают с экспортерами меры по стабилизации рубля. Среди прочих вариантов рассматривается возвращение нормы по обязательной продаже валютной выручки, вплоть до 90%.

- Перебежавший в КНДР американский военный захотел эмигрировать. Агентство ЦТАК пишет, что Трэвис Кинг "выразил свою волю к эмиграции в нашу страну или третью страну".

- Один из пострадавших при обстреле белгородского села умер в больнице. Глава региона Вячеслав Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Шериф округа Фултон заявила, что Трампа поместят в тюрьму после явки с повинной

Глава Минобороны КНР посетит Белоруссию

Глава Минобороны КНР посетит Белоруссию

Российский источник заявил о подготовке отправки украинских диверсантов в Африку

Почти во всех штатах Бразилии произошел блэкаут

Почти во всех штатах Бразилии произошел блэкаут

Авиакомпании Европы выступили против потолка цен на авиабилеты в Италии

Авиакомпании Европы выступили против потолка цен на авиабилеты в Италии

В Триполи продолжаются бои между вооруженными формированиями

Tesla выпустила бюджетные версии электромобилей Model S и Model X для рынка США

Tesla выпустила бюджетные версии электромобилей Model S и Model X для рынка США
Убийство российского посла в Анкаре

В Турции задержали фигурантку дела об убийстве российского посла Карлова

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });