"Рособоронэкспорт" не видит потребности в импорте боеприпасов в Россию

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - "Рособоронэкспорт" не занимается импортом в Россию боеприпасов, в этом нет потребности, заявил "Интерфаксу" на форуме "Армия-2023" глава компании Александр Михеев. Так он прокомментировал публикации западных СМИ о дефиците боеприпасов в России.

"Потребности в импорте данной продукции по линии "Рособоронэкспорта" не возникало", - сказал он.

"Стоит обратиться к заявлению главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова об увеличении производства боеприпасов предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса в разы, а по некоторым видам - на несколько порядков", - добавил Михеев.

Он подтвердил, что в компетенции "Рособоронэкспорта" входят как экспорт, так и импорт продукции военного, двойного и гражданского назначения.