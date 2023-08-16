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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:49

Минпромторг ждет предложений по сокращению параллельного импорта электроники

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Минпромторг рассчитывает до конца 2023 года получить предложения от российских производителей вычислительной техники по сокращению перечня товаров, разрешенных к параллельному импорту.

"Что касается параллельного импорта, то каждый раз пересматривая приказ о параллельном импорте, который выпускает наше министерство, по тем позициям, по которым наша промышленность может покрыть существующий спрос внутри страны с хорошим качеством, мы конечно по этим позициям разрешения на параллельный импорт из недружественных стран будем отзывать. И такая работа ведется. Уверен, что до конца года мы соответствующие предложения от коллег, выпускающих вычислительную технику, с которыми мы начинали эту работу в этом году, получим. И по всей остальной номенклатуре - как только наши производители будут готовы заместить необходимые объемы, мы будем отзывать без тени сомнения", - заявил журналистам замглавы ведомства Василий Шпак.

При этом он отметил, что министерство стремится найти баланс между необходимостью развития промышленности и риском дефицита тех или иных товаров.

Параллельный импорт предполагает использование международного принципа исчерпания авторских прав и позволяет ввозить товары без согласия правообладателя с того момента, как только продажи стартовали в любой стране мира. В России он начал действовать в начале мая 2022 года и применяется к группам товаров и брендам, включенным в утверждаемый Минпромторгом перечень (содержит товары, которые не производятся в России и от поставок которых отказался иностранный производитель).

Василий Шпак Минпромторг
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