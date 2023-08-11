Правительство упростило выплату страховки в случае гибели участников СВО

Упрощенный порядок коснется также сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН и пожарных, погибших при исполнении

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее порядок предоставления страховых выплат в случае гибели военнослужащих в ходе специальной военной операции и сотрудников силовых структур, погибших при исполнении служебного долга.

Теперь "родственники военнослужащих, погибших в ходе СВО, смогут проще и быстрее получить страховые выплаты", сообщили в пресс-службе правительства.

"Теперь для получения страховки достаточно представить справку установленной формы о смерти военнослужащего, выданную в воинской части. Дожидаться выдачи официального медицинского свидетельства о смерти не нужно", - разъяснили в пресс-службе.

Кроме того, устанавливается срок в 30 дней для выплаты страховой компенсации на основании поданных документов. "До сих пор такие сроки не были установлены, и принятие решения о выплате страховки или об отказе в такой выплате занимало значительное время", - отметили в пресс-службе.

Постановление касается и родственников военнослужащих, погибших в ходе военных сборов, а также родных сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН и противопожарной службы, погибших при исполнении служебного долга.

"Подписанное постановление необходимо для реализации новых норм федерального закона, регулирующего обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и сотрудников силовых структур. Эти поправки были приняты в марте 2023 года", - отметили в пресс-службе правительства.