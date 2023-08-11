Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Правительство упростило выплату страховки в случае гибели участников СВО

Упрощенный порядок коснется также сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН и пожарных, погибших при исполнении

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее порядок предоставления страховых выплат в случае гибели военнослужащих в ходе специальной военной операции и сотрудников силовых структур, погибших при исполнении служебного долга.

Военная операция на Украине

Теперь "родственники военнослужащих, погибших в ходе СВО, смогут проще и быстрее получить страховые выплаты", сообщили в пресс-службе правительства.

"Теперь для получения страховки достаточно представить справку установленной формы о смерти военнослужащего, выданную в воинской части. Дожидаться выдачи официального медицинского свидетельства о смерти не нужно", - разъяснили в пресс-службе.

Кроме того, устанавливается срок в 30 дней для выплаты страховой компенсации на основании поданных документов. "До сих пор такие сроки не были установлены, и принятие решения о выплате страховки или об отказе в такой выплате занимало значительное время", - отметили в пресс-службе.

Постановление касается и родственников военнослужащих, погибших в ходе военных сборов, а также родных сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН и противопожарной службы, погибших при исполнении служебного долга.

"Подписанное постановление необходимо для реализации новых норм федерального закона, регулирующего обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и сотрудников силовых структур. Эти поправки были приняты в марте 2023 года", - отметили в пресс-службе правительства.

Михаил Мишустин МВД ФСИН Росгвардия Правительство СВО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Естественная убыль населения России за I полугодие снизилась на 29%

Росстат сообщил о росте экономики России во II квартале на 4,9%

Военная операция на Украине

Участники СВО смогут учиться в вузах и колледжах бесплатно

Инвестгруппа "Инсайт" купила лизинговую "дочку" группы Renault

Техдиректор фирмы "Пиро-Росс" не признал вины и объяснил взрыв диверсией

Техдиректор фирмы "Пиро-Росс" не признал вины и объяснил взрыв диверсией

Банк России обнулил лимит для годового аукциона репо

Минфин США ввел санкции против Михаила Фридмана и Петра Авена

Минфин США ввел санкции против Михаила Фридмана и Петра Авена

ЦБ отметил изменение инфляции в верхней части прогноза на 2023 год 5-6,5%

Завершена буксировка поврежденного при атаке дрона в Керченском проливе танкера

Порядок отпуска рецептурных лекарств изменится для льготников и онлайн-покупок

Порядок отпуска рецептурных лекарств изменится для льготников и онлайн-покупок
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });