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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:27

Ежемесячную выплату участникам СВО планируют полностью предоставлять в денежной форме

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак сообщил о внесенных в Госдуму поправках, согласно которым ежемесячная выплата участникам СВО будет полностью предоставляться в денежной форме.

"Рабочая группа по СВО разработала и внесла соответствующие поправки в Госдуму", - написал Турчак в своем телеграм-канале в понедельник.

Он пояснил, что "сейчас ветераны боевых действий по умолчанию получают ее частично деньгами, частично - в виде набора социальных услуг, в которые входят право на бесплатные лекарства, бесплатный проезд в пригородных поездах, отдых в санатории и т.д.".

При этом перевести натуральную часть соцпомощи в реальные деньги возможно, но для этого требуется заранее подать заявление, но "в условиях, когда человек - на фронте, это почти нереально", отметил Турчак.

После принятия поправок эта государственная выплата изначально будет приходить участникам и ветеранам СВО в денежной форме полностью, но если кто-то захочет, то сможет оформить себе льготы по проезду, санаториям, лекарствам, подав заявление в Социальный фонд, тем самым отказавшись от получения части денег, пояснил секретарь Генсовета партии.

Госдума
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