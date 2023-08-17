"Росагролизинг" сохранит условия поддержки АПК, несмотря на повышение ставки ЦБ

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - "Росагролизинг" не будет пересматривать льготные условия программ поддержки аграриев после повышения ключевой ставки ЦБ, сообщил замгендиректора компании Дмитрий Крамаренко.

"Главный вопрос, наверное, который всех волнует, - сохранятся ли льготные условия на наши программы? Да, сохранятся, повышение ключевой ставки на наши основные программы не влияет", - сказал он.

Он напомнил, что компания предоставляет технику в лизинг по ставке в 3%. Срок лизинга - до 8 лет, первоначальный взнос от нуля процентов.

"Более того, мы расширили номенклатуру: помимо тракторов, комбайнов, теперь можем предоставлять вагоны-зерновозы и автомобильную технику. Имеются в виду седельные тягачи, самосвалы и полуприцепы", - уточнил он.

Как заявил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов, в номенклатуру лизинга также добавлено оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции.

"Считаем, что небольшие сельхозпредприятия, фермеры могут очень активно этим пользоваться и повышать добавленную стоимость производимых продуктов", - сказал он, отметив вместе с тем, что из-за изменения курса доллара "резко подорожали импортные запчасти к иностранной технике, расходные материалы".

"Росагролизинг" - государственная лизинговая компания, созданная в 2001 году для решения задач по технической и технологической модернизации российского АПК. В 2022 году компания увеличила поставки аграриям сельхозтехники и оборудования на 24,5% по сравнению с 2021 годом, до 12,7 тысячи единиц. Ее стоимость выросла на 56%, до 71,5 млрд рублей. Доля компании на российском рынке самоходной сельхозтехники достигла 19%. В 2023 году прогнозируется рост поставок до более 13 тысяч единиц на 100 млрд рублей