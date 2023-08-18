Суд оштрафовал "Триколор" на 1 млн рублей за фильм с ЛГБТ

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В Петербурге Московский суд оштрафовал на 1 млн рублей Национальную спутниковую компанию, владеющую видеосервисом "Триколор кино и ТВ онлайн", сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Штраф назначен за демонстрацию нетрадиционных отношений в фильме на сайте сервиса (ч.3 ст.6.21 КоАП, распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол). По данным пресс-службы, 22 июня фильм сняли с публикации, а в мае его просмотрели на 122 устройствах.

17 августа мировой суд в Петербурге на 200 тысяч рублей оштрафовал шеф-редактора Национальной спутниковой компании в связи с показом фильма, за который 18 августа привлекли к ответственности саму компанию.