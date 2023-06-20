Роскомнадзор пока не выявил случаев ЛГБТ-пропаганды в контенте аудиовизуальных сервисов

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Роскомнадзор после ужесточения законодательства о контенте с ЛГБТ-тематикой не привлек ни один онлайн-кинотеатр к административной ответственности за пропаганду ЛГБТ, составил 24 протокола за демонстрацию материалов такой тематики несовершеннолетним.

"Согласно российскому законодательству, владельцы аудиовизуальных сервисов (АВС) обязаны исключить с принадлежащих им ресурсов все материалы с ЛГБТ-пропагандой, а также обеспечить распространение аудиовизуальных произведений с демонстрацией ЛГБТ со знаком "18+" в закрытом контуре, недоступном для несовершеннолетних", - говорится в ответе РКН на запрос "Интерфакса" во вторник.

В РКН сообщили, что за распространение аудиовизуальными сервисами фильмов, содержащих информацию, демонстрирующую ЛГБТ, со знаком "16+", РКН составил 24 административных протокола по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ: 14 в отношении юридических лиц - Movix, START, Wink, Ivi, Кинопоиск, Мегафон ТВ, Триколор Кино и ТВ онлайн, More.tv, Okko, Peers.TV, Билайн ТВ и PREMIER.

Кроме того, составлены 10 протоколов в отношении должностных лиц АВС START, Wink, Триколор Кино и ТВ онлайн, Мегафон ТВ, More.tv, Okko, Peers.TV и PREMIER.

"Материалов с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений в материалах АВС не выявлено", - отметили в РКН.

Там уточнили, что суд назначил штраф в размере 1 млн рублей для юридического лица "Триколор Кино и ТВ" и 200 тыс. рублей для должностного лица владельца АВС. Штраф в размере 1 млн рублей также назначен в отношении юрлица ООО "Инетра" (владелец Peers.TV).

Протоколы в отношении других сервисов пока не рассмотрены судами, сообщили в ведомстве.

Президент РФ Владимир Путин 5 декабря 2022 года подписал законы о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии, информации, побуждающей к смене пола, а также о введении административной ответственности за эти правонарушения. Нововведения коснулись интернета, СМИ, книг, аудиовизуальных сервисов, кинематографа и рекламы. Кроме того, не допускается продажа товара, в том числе импортного товара, содержащего информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность.

До этого в России с июля 2013 года действовали запрет на пропаганду "нетрадиционных сексуальных отношений" среди несовершеннолетних (135-ФЗ), а также административная ответственность за подобные действия.