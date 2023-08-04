Суд в Петербурге оштрафовал онлайн-кинотеатр Okko на 1 млн руб. из-за фильмов с ЛГБТ
Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Приморский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности ООО "Окко" по статье о распространении фильмов с ЛГБТ среди несовершеннолетних, сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов города.
Организации назначен штраф в размере 1 млн рублей, говорится в сообщении.
26 июня Приморский районный суд Петербурга зарегистрировал протоколы в отношении ООО "ОККО", развивающего одноименный онлайн-кинотеатр, по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения с использованием интернета) из-за 16 фильмов.
Как сообщалось, 2 августа петербургский суд на 1 млн рублей оштрафовал ПАО "Ростелеком" за аналогичное правонарушение на аудиовизуальном сервисе Wink.