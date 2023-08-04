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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:49

Суд в Петербурге оштрафовал онлайн-кинотеатр Okko на 1 млн руб. из-за фильмов с ЛГБТ

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Приморский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности ООО "Окко" по статье о распространении фильмов с ЛГБТ среди несовершеннолетних, сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов города.

Организации назначен штраф в размере 1 млн рублей, говорится в сообщении.

26 июня Приморский районный суд Петербурга зарегистрировал протоколы в отношении ООО "ОККО", развивающего одноименный онлайн-кинотеатр, по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения с использованием интернета) из-за 16 фильмов.

Как сообщалось, 2 августа петербургский суд на 1 млн рублей оштрафовал ПАО "Ростелеком" за аналогичное правонарушение на аудиовизуальном сервисе Wink.

Okko Петербург
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