Мосгорсуд ликвидировал "Сахаровский центр" по иску Минюста

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Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Московский городской суд удовлетворил административный иск столичного управления министерства юстиции о ликвидации "Сахаровского центра" (признан в РФ иноагентом), сообщили "Интерфаксу" в суде в пятницу.

Согласно решению суда, региональная общественная организация "Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова" (признана в РФ иноагентом) ликвидирована и будет исключена из государственного реестра юридических лиц.

В исковом заявлении говорится, что в ходе проверки в деятельности "Сахаровского центра" были выявлены "систематические грубые и неустранимые нарушения закона".

В частности, по мнению Минюста, организация нарушила принцип территориальной сферы деятельности, проводя мероприятия, а именно передвижную выставку "Андрей Сахаров - человек-эпоха", в тех регионах, где у неё не было отделения. Также ведомство установило, что "Сахаровский центр" размещал на сайте видеоматериалы без маркировки иноагента, за что неоднократно был привлечен к административной ответственности. Кроме того, Минюст обнаружил нарушения в учредительных документах НКО.

Представители "Сахаровского центра" нарушения, выявленные Минюстом, не признали, и просили Мосгорсуд отклонить иск.

Общественная комиссия по сохранению наследия академика Андрея Сахарова, впоследствии ставшая региональной организацией, была создана в 1990 году по инициативе его вдовы Елены Боннэр, а также друзей и коллег ученого. В 2014 году "Сахаровский центр" был внесен в реестр НКО-иноагентов.

В январе 2023 году центр получил уведомление московских властей о прекращении договоров безвозмездной аренды на все помещения организации. Такое решение было связано со вступившим в силу с 1 декабря 2022 года законом "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", новые нормы которого не допускают получение иноагентами какой-либо государственной поддержки.

К 1 марта "Сахаровский центр" освободил квартиру 62 в доме на Земляном валу, в которой размещался архив академика Андрея Сахарова.

Весной нынешнего года стало известно о проведении внеплановой проверки деятельности центра после соответствующего запроса депутата Госдумы РФ Андрея Лугового.