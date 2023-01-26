Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Власти Москвы прекращают договоры аренды на все помещения "Сахаровского центра"

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Департамент городского имущества Москвы прекращает договоры о безвозмездном предоставлении в аренду московскому Сахаровскому центру (признан в России иноагентом) всех занимаемых им помещений в связи с вступившими в силу изменениями в законодательство об иностранных агентах, сообщила в четверг пресс-служба организации.

"24 января 2023 года Сахаровский центр получил письмо московского департамента городского имущества, которое извещает нас о прекращении договоров аренды на все наши помещения: здание Центра, Выставочный зал и квартиру в доме по улице Земляной вал", - говорится в сообщении на сайте Сахаровского центра.

Такое решение связано со вступившим в силу с 1 декабря 2022 года законом "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", новые нормы которого не допускают получение иноагентами какой-либо государственной поддержки, отметили в центре.

В том числе помещения лишится музей-квартира Андрея Сахарова и расположенный в ней архив личных документов академика, а также писем и обращений к нему от жителей СССР, подчеркивают в организации.

В пресс-службе не назвали даты прекращения действия договоров аренды помещений.

23 января Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность американского неправительственного Фонда Андрея Сахарова ("The Andrei Sakharov foundation").

Сахаровский центр Андрей Сахаров Москва Генпрокуратура Фонд Андрея Сахарова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Думе не видят необходимости менять возраст призывников к весеннему призыву

Минниханов теперь не будет именоваться президентом Татарстана

Минниханов теперь не будет именоваться президентом Татарстана
Пандемия коронавируса

Суточное число заболевших COVID-19 в РФ впервые с начала года превысило 7 тыс. человек

РПЦ и Минобороны РФ разработали поправки о правовом статусе военных священников

Новым CEO HeadHunter станет замгендиректора компании Дмитрий Сергиенков

Новый посол США в РФ Линн Трейси прибыла в Москву

Что произошло за день: среда, 25 января

Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Туле

Путин внес изменения в Основы государственной культурной политики

Мосгорсуд ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу по иску Минюста

Мосгорсуд ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу по иску Минюста
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });