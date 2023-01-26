Власти Москвы прекращают договоры аренды на все помещения "Сахаровского центра"

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Департамент городского имущества Москвы прекращает договоры о безвозмездном предоставлении в аренду московскому Сахаровскому центру (признан в России иноагентом) всех занимаемых им помещений в связи с вступившими в силу изменениями в законодательство об иностранных агентах, сообщила в четверг пресс-служба организации.

"24 января 2023 года Сахаровский центр получил письмо московского департамента городского имущества, которое извещает нас о прекращении договоров аренды на все наши помещения: здание Центра, Выставочный зал и квартиру в доме по улице Земляной вал", - говорится в сообщении на сайте Сахаровского центра.

Такое решение связано со вступившим в силу с 1 декабря 2022 года законом "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", новые нормы которого не допускают получение иноагентами какой-либо государственной поддержки, отметили в центре.

В том числе помещения лишится музей-квартира Андрея Сахарова и расположенный в ней архив личных документов академика, а также писем и обращений к нему от жителей СССР, подчеркивают в организации.

В пресс-службе не назвали даты прекращения действия договоров аренды помещений.

23 января Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность американского неправительственного Фонда Андрея Сахарова ("The Andrei Sakharov foundation").