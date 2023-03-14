В "Сахаровском центре" в апреле пройдет внеплановая проверка Минюста

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - "Сахаровский центр" (признан в РФ иноагентом) получил уведомление о проведении Минюстом РФ внеплановой проверки деятельности организации, сообщил во вторник председатель правления центра Вячеслав Бахмин.

"Они прислали уведомление в конце февраля - начале марта. С 3 по 28 апреля проверка проходит, документы должны быть поданы раньше", - сказал Бахмин "Интерфаксу".

В уведомлении отмечается, что решение о проведении проверки принято после соответствующего запроса депутата Госдумы РФ Андрея Лугового, добавил он. Причин, по которым депутат считает такие мероприятия необходимыми, в документе не приведено.

24 января "Сахаровский центр" получил уведомление московских властей о прекращении договоров безвозмездной аренды на все помещения ОНК. Организации было предписано освободить предоставленную городом в бессрочную аренду квартиру в течение месяца, здание Центра и выставочный зал - в течение трех. К 1 марта Сахаровский центр освободил квартиру 62 в доме на Земляном валу, в которой размещался архив академика Андрея Сахарова.

В конце декабря 2022 года Таганский суд Москвы признал "Сахаровский центр" виновным по десяти административным делам о нарушении закона об иноагентах и назначил организации штраф в размере 5 млн рублей. В конце января тот же суд оштрафовал директора "Сахаровского центра" Сергея Лукашевского на 3 млн рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

"Сахаровский центр" был внесен в реестр НКО-иноагентов в 2014 году.