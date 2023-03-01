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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

Сахаровский центр освободил квартиру, в которой был архив академика

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Сахаровский центр (признан в РФ иноагентом) в соответствии с требованиями московского правительства освободил квартиру, в которой размещался архив академика Андрея Сахарова, сообщил в среду председатель правления организации Вячеслав Бахмин.

"С 18 по 28 февраля надо было вывезти все, что можно, из этой квартиры. Мы все вывезли, и с сегодняшнего дня она находится уже в распоряжении Москвы", - сказал Бахмин "Интерфаксу".

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По его словам, архив Сахарова из предоставлявшейся городом квартиры №62 перенесли в соседнюю, 61-ю, мемориальную музей-квартиру, которая находится во владении родственников академика и продолжает работать в этом качестве.

Также сохраняется квартира 68, в которой Сахаров жил до ссылки в Нижний Новгород (Горький) в 1980 году, в будущем в ней также может появиться мемориальная экспозиция, добавил Бахмин.

24 января Сахаровский центр получил уведомление департамента городского имущества столицы о прекращении договоров безвозмездной аренды на все помещения ОНК. Организации было предписано освободить предоставленную городом в бессрочную аренду квартиру в течение месяца, здание Центра и выставочный зал - в течение трех.

Такое решение связано со вступившим в силу с 1 декабря 2022 года законом "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", новые нормы которого не допускают получение иноагентами какой-либо государственной поддержки.

23 января Генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории России деятельность американского неправительственного Фонда Андрея Сахарова ("The Andrei Sakharov foundation").

Андрей Сахаров (1921-1989) - советский физик, один из создателей первой советской водородной бомбы, диссидент и правозащитник, лауреат Нобелевской премии мира за 1975 год.

Сахаровский центр Москва Андрей Сахаров
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