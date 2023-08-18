Военные РФ перехватили украинский дрон-камикадзе в Курской области
Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт в пятницу сообщил о посадке средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинского беспилотника-камикадзе на территории региона.
"В Рыльском районе российские бойцы средствами РЭБ посадили украинский дрон-камикадзе. Смертоносный груз не успел сдетонировать", - написал Старовойт в своем телеграм-канале.
С начала СВО территория Курской области неоднократно подвергались обстрелам и атакам беспилотников со стороны ВСУ. В регионе действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности.