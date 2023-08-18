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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:19

Военные РФ перехватили украинский дрон-камикадзе в Курской области

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт в пятницу сообщил о посадке средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинского беспилотника-камикадзе на территории региона.

"В Рыльском районе российские бойцы средствами РЭБ посадили украинский дрон-камикадзе. Смертоносный груз не успел сдетонировать", - написал Старовойт в своем телеграм-канале.

С начала СВО территория Курской области неоднократно подвергались обстрелам и атакам беспилотников со стороны ВСУ. В регионе действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности.

Роман Старовойт Курская область Украина
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