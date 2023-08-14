До четырех выросло число пострадавших при обстреле курского села Волфино

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Четыре человека пострадали при вчерашнем обстреле со стороны Украины села Волфино Курской области, сообщил в понедельник замгубернатора региона Алексей Смирнов.

"Ранены четыре человека: двое женщин и двое мужчин. Ими занимаются медики. К счастью, ранения не тяжелые", - сказал Смирнов на оперативном совещании областной администрации в понедельник.

Он добавил, что при обстреле повреждения получили три дома.

Накануне губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал о трех пострадавших мирных жителях при обстреле села Волфино. По его данным, все трое получили осколочные ранения средней степени тяжести.