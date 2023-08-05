Украинский беспилотник сбросил взрывные устройства в Курской области

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Сброшенные с украинского беспилотника взрывные устройства повредили окна в административных зданиях Рыльска, никто не пострадал, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

"С украинского беспилотника сбросили в Рыльске взрывные устройства. К счастью, пострадавших нет. Повреждены окна в двух административных зданиях, выбиты стекла в Покровском храме", - написал он в своем телеграм-канале в пятницу.

Глава региона добавил, что на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и призвал не прикасаться к обломкам БПЛА и сообщать о них в экстренные службы.