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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Два человека ранены при обстреле деревни в Курской области

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле со стороны Украины деревни Елизаветовка, есть пострадавшие.

"Со стороны Украины обстреляна деревня Елизаветовка Глушковского района. Зафиксировано три прилета, в том числе по магазину. К сожалению, пострадали двое мирных жителей: мужчина с ранениями нижних конечностей находится в тяжелом состоянии, кроме того, осколочные ранения получила женщина", - написал Старовойт в своем телеграм-канале в пятницу.

По его словам, в настоящее время раненые доставлены в центральную районную больницу.

"Если потребуется, пострадавших транспортируют в областную больницу", - добавил губернатор.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области, граничащей с Украиной и неоднократно подвергавшейся обстрелам, действует с 11 апреля.

Роман Старовойт Украина Курская область
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