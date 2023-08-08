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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Ребенок пострадал при падении украинского дрона на территории монастыря в Курской области

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о падении украинского беспилотника в Суджанском районе, при котором пострадал ребенок.

"На территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе упал дрон-камикадзе, запущенный со стороны Украины. Легкие осколочные ранения предплечья и руки получил ребенок. Ему на месте была оказана помощь. Сейчас его доставляют в центральную районную больницу для осмотра", - написал Старовойт в своем телеграм-канале во вторник.

С февраля 2022 года приграничные территории Курской области неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ. В регионе действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности.

Роман Старовойт Украина Курская область
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