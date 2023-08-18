Суд оставил в силе взыскание в доход государства 52% акций Калининградского морпорта

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Калининградский областной суд отклонил апелляции на решение районного суда о взыскании в доход государства 52% акций АО "Калининградский морской торговый порт" (КМТП, один из крупнейших стивидоров в порту Калининграда), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе облсуда.

"Суд рассмотрел сразу три апелляционных жалобы на решение суда о взыскании акций порта в доход государства. Они подавались от имени депутата Госдумы Андрея Колесника, Марины Лысенко и Надежды Лысенко (жены и тещи Колесника соответственно - ИФ). По всем жалобам суд вынес отказ", - сказали в пресс-службе.

В июле Центральный районный суд Калининграда по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства 52% акций КМТП. В решении суда говорится, что "в доход РФ обращены акции АО "Калининградский морской торговый порт", учитываемые на счетах Лысенко Н.И. (23 250 штук) и Колесника А.И. (28 500 штук); с них также взыскана в доход государства сумма незаконного дохода - 369 238 856,1 рубля.

"Прокуратурой выявлены нарушения антикоррупционного законодательства депутатом Государственной думы Федерального собрания РФ Колесником А.И.: незаконное приобретение, скрытое владение акциями АО "Калининградский морской торговый порт", а также нелегальное осуществление коммерческой деятельности по управлению портом и неправомерное обогащение. Приобретя в 2001-2002 годах 28,5% акций, ответчик сначала оформил их на юридические лица, затем - по договору купли-продажи - на свое имя, что позволило ему стать директором АО", - отмечалось в решении суда.

"Чтобы замаскировать свою коммерческую деятельность, ответчик ввел в совет директоров порта своих родственников и друзей, акции передал по договору управления доверенным лицам", - говорилось в решении.

В мае Арбитражный суд Калининградской области взыскал в доход государства еще 46,5% акций АО "КМТП" по иску Генпрокуратуры и ФАС. Генпрокуратура требовала признать ничтожными две сделки купли-продажи акций КМТП, совершенные в 2020 и 2022 годах, и взыскать эти акции в доход государства. Речь шла о 43 тысячах обыкновенных акций порта номиналом 1 рубль каждая, которые принадлежали компании Orneto Partners Limited Partnership (Великобритания), и 3,5 тысячах обыкновенных акций, принадлежавших Дмитрию Пуриму.

Конечным бенефициаром КМТП на конец 2022 года в отчетности предприятия была названа гражданка России Надежда Лысенко.

Основными бенефициарами КМТП на конец 2021 года, согласно его отчетности, являлись Orneto Partners (43% акций, конечные владельцы не раскрывались) и Колесник (28,5%), пакет акций которого находится в доверительном управлении Надежды Лысенко.

По итогам 2022 года КМТП перевалил 1 162 тысячи тонн грузов. Выручка составила 1,031 млрд рублей, чистый убыток - 99,5 млн рублей.