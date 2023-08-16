Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:49

В Дагестане начали проверять АЗС и автосервисы

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В Табасаранском районе Дагестана проверят станции технического обслуживания транспорта (СТО) и автомобильные заправки по поучению главы района Магомеда Курбанова. Об этом чиновник написал в Telegram.

В частности, он потребовал проверить соответствие этих предприятий государственным стандартам и соблюдение ими требований противопожарной безопасности. Также он поручил опубликовать план действий владельцев АЗС при чрезвычайных ситуациях.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов поручил проверить соблюдение мер безопасности при размещении вблизи АЗС станций техобслуживания автомобилей и автосервисов, такую же проверку потребовал провести генпрокурор Игорь Краснов. Меликов отметил, что нельзя автосервисы располагать рядом с АЗС.

Вечером 14 августа в автосервисе на перекрестке села Новокули и Федерального шоссе Махачкалы начался пожар. Огонь перекинулся на соседнее помещение, в котором хранилось легковоспламеняющееся удобрение, как полагает СК, и после этого произошел взрыв и загорелась АЗС по соседству. Погибли 35 человек, еще 115 пострадали. АЗС взрывом полностью разрушило, серьезные повреждения получили здания, находящие в непосредственной близости, и проезжающие автомобили.

Взрыв на автозаправке в Махачкале

7
Дагестан Игорь Краснов Сергей Меликов Махачкала Магомед Курбанов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава СПЧ предложил ставить мигрантов на воинский учет при выдаче им гражданства

Глава СПЧ предложил запретить принимать в школы РФ детей, не говорящих по-русски

Глава СПЧ предложил запретить принимать в школы РФ детей, не говорящих по-русски

Match Group и Twitch грозят штрафы за нелокализованные данные россиян

Установлены личности 13 из 35 погибших при взрыве на АЗС в Махачкале

Против авиакомпании Red Wings возбуждено дело об оказании небезопасных услуг

Против авиакомпании Red Wings возбуждено дело об оказании небезопасных услуг
Военная операция на Украине

Российские военные сбили украинский беспилотник в Крыму

Министр просвещения РФ отводит пять лет на переход на новые школьные учебники

Министр просвещения РФ отводит пять лет на переход на новые школьные учебники

Hugo Boss продаст бизнес в России и переориентируется на оптовые продажи

Hugo Boss продаст бизнес в России и переориентируется на оптовые продажи

В России признана нежелательной польская организация, вербующая в ВСУ

В России признана нежелательной польская организация, вербующая в ВСУ

"Рособоронэкспорт" не видит потребности в импорте боеприпасов в Россию

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });