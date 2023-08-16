В Дагестане начали проверять АЗС и автосервисы

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В Табасаранском районе Дагестана проверят станции технического обслуживания транспорта (СТО) и автомобильные заправки по поучению главы района Магомеда Курбанова. Об этом чиновник написал в Telegram.

В частности, он потребовал проверить соответствие этих предприятий государственным стандартам и соблюдение ими требований противопожарной безопасности. Также он поручил опубликовать план действий владельцев АЗС при чрезвычайных ситуациях.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов поручил проверить соблюдение мер безопасности при размещении вблизи АЗС станций техобслуживания автомобилей и автосервисов, такую же проверку потребовал провести генпрокурор Игорь Краснов. Меликов отметил, что нельзя автосервисы располагать рядом с АЗС.

Вечером 14 августа в автосервисе на перекрестке села Новокули и Федерального шоссе Махачкалы начался пожар. Огонь перекинулся на соседнее помещение, в котором хранилось легковоспламеняющееся удобрение, как полагает СК, и после этого произошел взрыв и загорелась АЗС по соседству. Погибли 35 человек, еще 115 пострадали. АЗС взрывом полностью разрушило, серьезные повреждения получили здания, находящие в непосредственной близости, и проезжающие автомобили.