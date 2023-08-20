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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Гладков заявил, что 12 воздушных целей сбиты на подлете к Белгороду

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о массовом уничтожении воздушных целей системами ПВО на подлете к Белгороду.

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"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито 12 воздушных целей на подлете к городу", - написал он в своем телеграмм-канале в воскресенье.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.

Белгородская область Вячеслав Гладков Белгород
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