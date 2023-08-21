Военные РФ сообщили об уничтожении второго за день дрона в Белгородской области

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Украинский беспилотник уничтожен над территорией Белгородской области днем в понедельник, сообщает Минобороны России.

"21 августа около 16.00 мск (...) предпринята очередная попытка террористической атаки с применением БПЛА самолетного типа. Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области", - сказано в сообщении.

По данным российского военного ведомства, "в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет".

Ранее в понедельник Минобороны РФ уже сообщало об уничтожении украинского дрона в Белгородской области. По данным военного ведомства, это произошло около 14:30 по Москве.