Минобороны РФ заявило об уничтожении украинского дрона в Белгородской области

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В министерстве обороны России сообщили об уничтожении силами ПВО украинского беспилотника в Белгородской области.

Как говорится в сообщении Минобороны РФ, это произошло в понедельник около 14:30 по московскому времени. Уничтожен украинский дрон самолетного типа, заявили российские военные.

Накануне, 20 августа, Минобороны РФ сообщало, что российские военные за день сбили три украинских дрона над Белгородской областью.