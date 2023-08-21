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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Минобороны РФ заявило об уничтожении украинского дрона в Белгородской области

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В министерстве обороны России сообщили об уничтожении силами ПВО украинского беспилотника в Белгородской области.

Как говорится в сообщении Минобороны РФ, это произошло в понедельник около 14:30 по московскому времени. Уничтожен украинский дрон самолетного типа, заявили российские военные.

Накануне, 20 августа, Минобороны РФ сообщало, что российские военные за день сбили три украинских дрона над Белгородской областью.

Минобороны РФ Белгородская область Украина
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