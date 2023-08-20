Военные сообщили, что над Белгородской областью сбит третий украинский БПЛА

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что еще один украинский беспилотник в воскресенье днем сбит над Белгородской областью.

"20 августа около 14:40 по Москве пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку одним БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении министерства.

Как отметили в Минобороны, пострадавших и разрушений нет.

Ранее в воскресенье военное ведомство сообщило, что около 14:00 по московскому времени в Белгородской области сбили два украинских беспилотника самолетного типа.