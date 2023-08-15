Метеорологи предупредили о сильных дождях в Приморском крае

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Сильные дожди, гроза и усиление ветра прогнозируются в ближайшие дни в Приморье, за 16-17 августа в регионе может выпасть до 120% месячной нормы осадков, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"По-прежнему очень неспокойно в Приморском крае. Там был небольшой перерыв после сильных дождей, которые были из-за влияния тайфуна "Ханун", за трое суток выпало до 150-170 мм осадков, то есть 1,5 месячной нормы (...) 16-18 августа опять очередной циклон принесет дожди, в Приморском крае будут сильные и очень сильные дожди, гроза, ветер на побережье до 25 м/с, а на мысах - до 32 м/с", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что утром и днем 16 августа в разных районах Приморского края ожидаются сильные дожди, за 12 часов выпадет до 45 мм осадков, а на востоке края будут очень сильные дожди: там за 12 часов выпадет до 50 мм и более осадков.

"Общее количество осадков за 16-17 августа прогнозируется в диапазоне 80 – 150 мм. Это от 60 до 120% месячной нормы", - добавил Вильфанд.

Кроме того, на востоке залива Петра Великого ожидаются волны высотой до 2,5-3,5 метров, а днем 17 августа - до 4 метров. "Все это означает, что на восточном побережье будет подъем уровня моря, близкий к критическим (...) На реках восточного побережья ожидается подъем уровня воды до полутора метров, угроза подтопления прилегающих территорий", - сказал Вильфанд.

Вильфанд уточнил, что циклоническая деятельность будет также и в Амурской области, где с 16 по 18 августа будут сильные дожди. Дожди также будут в Бурятии и Забайкалье - там также прогнозируется шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

Аналогичная ситуация на востоке и юге Хабаровского края, сильные дожди будут на Сахалине и на островах Курильской гряды.

На прошлой неделе Приморский край затопило из-за тайфуна "Ханун" и длительных дождей. В регионе продолжают ликвидировать последствия непогоды. По данным на вторник, за сутки более 1,6 тыс. домов освободились от воды, подтопленными в 14 муниципальных образованиях Приморского края остаются 2 945 жилых домов, 3 221 приусадебный участок, 24 участка автомобильных дорог, отрезано 26 населенных пунктов. В крае введен режим ЧС регионального уровня.