Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

До пяти выросло число жертв паводка в Приморье

До пяти выросло число жертв паводка в Приморье
Местные жители во время подтопления микрорайона в Уссурийске
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Еще два человека найдены мертвыми после паводка в Приморском крае, сообщила в четверг прокуратура региона. Ранее было известно о трех погибших, таким образом, общее количество жертв паводка выросло до пяти.

"15 августа в отдел полиции "Спасский" поступило заявление о безвестном исчезновении местного жителя 1964 года рождения, который в период прохождения паводка отправился на электросамокате из села Воскресенка в Спасск-Дальний по проселочной дороге, после чего перестал выходить на связь. Сегодня тело мужчины обнаружено в реке Кулешовка", - говорится в сообщении.

В РоссииБолее 4 тыс. пострадавших от паводка в Приморье обратились за выплатамиЧитать подробнее

Также в Спасске-Дальнем после схода воды во дворе жилого дома обнаружено тело местного жителя 1959 года рождения.

"В ходе эвакуации он решил переждать паводок по месту жительства, рассчитывая на собственные силы. После потери связи с родственниками специалисты начали его розыск", - говорится в сообщении.

Прокуратура контролирует ход и результаты доследственных проверок по фактам обнаружения тел погибших.

Ранее сообщалось, что накануне в селе Борисовка найдено тело 25-летнего местного жителя. По данным полиции, он ехал на велосипеде и его смыло потоком воды на подтопленной дороге.

В конце прошлой недели, по данным надзорного ведомства, во время паводка погибли два мальчика. Игравших детей потоком воды затянуло в водопропускную трубу.

На прошлой неделе Приморский край оказался в зоне подтоплений из-за тайфуна "Ханун" и длительных дождей. В регионе продолжают ликвидировать последствия непогоды. В крае с 15 августа введен режим ЧС регионального уровня.

Подтопление в Приморье

9
Приморский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Москве задержан сопредседатель движения "Голос" Мельконьянц

Red Wings вернула в РФ пассажиров всех своих задержанных рейсов

Red Wings вернула в РФ пассажиров всех своих задержанных рейсов

Псковские сотрудники ФСБ пресекли попытку шпионажа в интересах спецслужб Украины

"М.Видео-Эльдорадо" заморозила цены в 30 категориях социально-значимой техники

"М.Видео-Эльдорадо" заморозила цены в 30 категориях социально-значимой техники

В Минпромторге пообещали вдвое повысить боевую мощь бомбардировщиков Ту-95МС

Власти РФ подготовят предложения по продвижению российских видеоигр за рубежом

Власти РФ подготовят предложения по продвижению российских видеоигр за рубежом

ВТБ вслед за Сбербанком повысил ставки по вкладам

ВТБ вслед за Сбербанком повысил ставки по вкладам
Военная операция на Украине

Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью

"Ведомости" сообщили о решении пока не ужесточать валютный контроль

Сбербанк повысил ставки по вкладам, максимальная теперь составляет 12%

Сбербанк повысил ставки по вкладам, максимальная теперь составляет 12%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });