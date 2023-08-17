До пяти выросло число жертв паводка в Приморье

Местные жители во время подтопления микрорайона в Уссурийске Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Еще два человека найдены мертвыми после паводка в Приморском крае, сообщила в четверг прокуратура региона. Ранее было известно о трех погибших, таким образом, общее количество жертв паводка выросло до пяти.

"15 августа в отдел полиции "Спасский" поступило заявление о безвестном исчезновении местного жителя 1964 года рождения, который в период прохождения паводка отправился на электросамокате из села Воскресенка в Спасск-Дальний по проселочной дороге, после чего перестал выходить на связь. Сегодня тело мужчины обнаружено в реке Кулешовка", - говорится в сообщении.

Также в Спасске-Дальнем после схода воды во дворе жилого дома обнаружено тело местного жителя 1959 года рождения.

"В ходе эвакуации он решил переждать паводок по месту жительства, рассчитывая на собственные силы. После потери связи с родственниками специалисты начали его розыск", - говорится в сообщении.

Прокуратура контролирует ход и результаты доследственных проверок по фактам обнаружения тел погибших.

Ранее сообщалось, что накануне в селе Борисовка найдено тело 25-летнего местного жителя. По данным полиции, он ехал на велосипеде и его смыло потоком воды на подтопленной дороге.

В конце прошлой недели, по данным надзорного ведомства, во время паводка погибли два мальчика. Игравших детей потоком воды затянуло в водопропускную трубу.

На прошлой неделе Приморский край оказался в зоне подтоплений из-за тайфуна "Ханун" и длительных дождей. В регионе продолжают ликвидировать последствия непогоды. В крае с 15 августа введен режим ЧС регионального уровня.