В Уссурийске устранили последствия разлива нефтепродуктов

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В Уссурийске полностью очистили территорию микрорайона "Семь ветров", где из-за тайфуна произошел разлив мазута, сообщила пресс-служба администрации города.

"После спада воды рабочие приступили к ликвидации последствий разлива. Первым делом засыпали пораженные участки сорбентом. После отработки его убрали и произвели мойку загрязненных поверхностей, это позволило избавиться от остатков сорбента и прочих загрязнений", - говорится в сообщении.

Тайфун "Ханун" вызвал в регионе дожди и наводнения. 12 августа в Уссурийске из-за прорыва дамбы в микрорайоне "Семь ветров" были подтоплены несколько многоквартирных домов. По данным мэрии, бочки с нефтепродуктами, стоявшие около гаражей собственников, стали подтекать, и часть содержимого оказалась в воде.

13 августа микрорайон посетил губернатор края Олег Кожемяко и потребовал устранить разлив нефтепродуктов.

По данным на 14 августа, в Приморье из-за наводнений, вызванных тайфуном, были эвакуированы более 2,5 тысячи человек, в том числе около 600 детей. В 15 муниципальных образованиях края затоплено 4 620 жилых домов, 5 555 приусадебных участков, 28 участков автомобильных дорог, отрезано 28 населенных пунктов. В Уссурийском, Октябрьском и Надеждинском муниципалитетах без электроснабжения остаются 91 многоквартирный и более 1,7 тысячи частных домов.