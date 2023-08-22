РЖД в среду запустят движение по восстановленному пути на БАМе в Бурятии

При этом скорость следующих по нему поездов понизят до 40 км/ч

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - "Российские железные дороги" (РЖД) планируют в среду начать пропуск поездов по новому пути, проложенному на месте размыва БАМа (перегон Нижнеангарск-Холодная в Бурятии) рядом с поврежденным участком, сообщил глава Северобайкальского района Бурятии Игорь Пухарев.

"По линии РЖД сегодня должно быть закончено монтирование одной ветки железной дороги. (Запланирована - ИФ) проверка вечером и завтра утром полотна и уложенных рельсов. По планам РЖД завтра уже начать пропускать пассажирские и грузовые поезда с понижением скорости до 40 км/ч", - сказал Пухарев в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам, в дальнейшем запланировано усиление дамбы, чтобы исключить аналогичные ситуации.

"Ситуация более или менее стабилизировалась, дамбу практически восстановили, чтобы не было протока воды. Вода больше не бежит на полотно железной дороги. Автомобильное движение сегодня открыли для всех видов транспорта", - добавил он.

Ранее сообщалось, что из-за размыва на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии РЖД ввели ограничения на прием грузов в восточном направлении, сквозное движение по БАМу приостановлено. Из-за аномальных дождей и прорыва защитной дамбы в северобайкальском регионе река Холодная вышла из берегов и подмыла мост и прилегающую к нему насыпь железнодорожного пути на перегоне Нижнеангарск-Холодная.

Движение пассажирских и грузовых поездов организовано обходным маршрутом по Транссибу. Но в связи с тем, что Транссибирская магистраль и без того перегружена, РЖД по согласованию с Росжелдором вынуждены ввести ограничения на прием грузов в восточном направлении. Они не коснутся скоропортящихся и продовольственных товаров.

В понедельник вечером РЖД приступили к укладке нового пути на месте размыва БАМа. Всего потребуется восстановить 1,8 км железнодорожного пути, мостовой переход, 1,2 км контактной сети и 20 опор. Предварительный срок восстановления инфраструктуры - до семи суток.