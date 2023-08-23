Катастрофу под Тверью СК расследует по статье о нарушении безопасности полетов

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - По факту авиапроисшествия в Тверской области Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по статье 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), сообщает пресс-служба СКР.

Бизнес-джет, следовавший из Москвы в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области, напомнили в СК. Находившиеся на борту 10 человек, по предварительным данным, погибли.

На место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.

Крушение расследует и спецкомиссия Росавиации. По данным ведомства, в списке пассажиров этого рейса Embraer-135 значился человек по имени Евгений Пригожин.

Сотрудники Росавиации ищут черные ящики на месте крушения, а также собирают данные о подготовке экипажа, техническом состоянии воздушного судна, метеорологической обстановке на маршруте полета, работе диспетчерских служб и наземного радиотехнического оборудования.

По данным МЧС, самолет разбился у села Куженкино.