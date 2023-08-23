Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Катастрофу под Тверью СК расследует по статье о нарушении безопасности полетов

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - По факту авиапроисшествия в Тверской области Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по статье 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), сообщает пресс-служба СКР.

Бизнес-джет, следовавший из Москвы в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области, напомнили в СК. Находившиеся на борту 10 человек, по предварительным данным, погибли.

На место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.

Крушение расследует и спецкомиссия Росавиации. По данным ведомства, в списке пассажиров этого рейса Embraer-135 значился человек по имени Евгений Пригожин.

Сотрудники Росавиации ищут черные ящики на месте крушения, а также собирают данные о подготовке экипажа, техническом состоянии воздушного судна, метеорологической обстановке на маршруте полета, работе диспетчерских служб и наземного радиотехнического оборудования.

По данным МЧС, самолет разбился у села Куженкино.

Евгений Пригожин СКР Тверская область Росавиация
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Тела восьми погибших обнаружили на месте авиакатастрофы в Тверской области

Авиакатастрофу под Тверью расследует специальная комиссия Росавиации

Канада ввела санкции против российских банков, структур ОПК и ядерной отрасли

Канада ввела санкции против российских банков, структур ОПК и ядерной отрасли

На месте крушения самолета под Тверью работают спасатели

Что произошло за день: среда, 23 августа

В списке пассажиров разбившегося Embraer Legacy были имя и фамилия Евгения Пригожина

ВТБ вышел из капитала девелопера "ПИК", в котором ему принадлежало 12,4%

ВТБ вышел из капитала девелопера "ПИК", в котором ему принадлежало 12,4%

Частный самолет Embraer Legacy разбился в Тверской области

Рост промпроизводства в России в июле замедлился до 4,9% с 5,8% в июне

30 региональных ритейлеров РФ ограничили наценки для социально значимых товаров

30 региональных ритейлеров РФ ограничили наценки для социально значимых товаров
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });