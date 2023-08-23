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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

На месте крушения самолета под Тверью работают спасатели

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов и МЧС работают на месте крушения самолета в Тверской области, сообщил сайт правительства региона.

"23 августа в районе села Куженкино Бологовского округа произошло крушение гражданского воздушного судна. Cитуацию взял на контроль губернатор Тверской области Игорь Руденя", - говорится в сообщении.

В федеральном МЧС ранее сообщили, что частный Embraer Legacy упал рядом с населенным пунктом Куженкино в Тверской области по пути из Москвы в Петербург. По предварительным 10 человек, которые были на борту, погибли.

В Росавиации сообщили, что в списке пассажиров значится человек по имени Евгений Пригожин.

В свою очередь в Росавиации сообщили, что начато расследование катастрофы. Согласно списку пассажиров, среди них значатся имя и фамилия Евгения Пригожина, сообщили в Росавиации.

Чег ан

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Евгений Пригожин Игорь Руденя МЧС Тверская область Росавиация Куженкино
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