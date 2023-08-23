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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Пригожин находился на борту разбившегося под Тверью бизнес-джета

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В числе пассажиров разбившегося в Тверской области бизнес-джета были люди с именами: Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, сообщает Росавиация в своем телеграм-канале.

"По данным авиакомпании на борту самолета Embraer - 135 (EBM-135BJ) находились следующие пассажиры: Propustin Sergey, Makaryan Evgeniy, Totmin Aleksandr, Chekalov Valeriy, Utkin Dmitriy, Matuseev Nikolay, Prigozhin Evgeniy", - говорится в сообщении.

Экипаж бизнес-джета состоял из трех человек.

"Экипаж: Levshin Aleksei, командир; Karimov Rustam, второй пилот; Raspopova Kristina, бортпроводник", - говорится в сообщении.

Выполнение полета самолета Embraer - 135 (EBM-135BJ) осуществлялось "на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке".

Обнаружены останки всех десяти человек, находившихся на борту разбившегося под Тверью бизнес-джета, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"На месте крушения найдены останки 10 человек: семи пассажиров и трех членов экипажа", - сказали в экстренных службах.

Поисковая операция завершена.

Частный самолет Embraer Legacy потерпел крушение вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области, сообщала вечером в среду пресс-служба МЧС. Десять человек, которые были на борту, погибли. Самолет совершал рейс Москва - Санкт-Петербург.

К расследованию авиационного происшествия приступила комиссия Росавиации. По данным ведомства, Embraer-135 принадлежал ООО "МНТ Аэро", специализирующемуся на бизнес перевозках.

"МНТ Аэро" зарегистрировано в 2006 году в Москве. По данным ЕГРЮЛ, на сентябрь 2022 года единственным владельцем компании была ее гендиректор Ольга Губарева. Согласно материалам Росавиации, в сертификате эксплуатанта "МНТ Аэро", помимо Embraer-135, значатся корпоративные самолеты BAe 125-800 и Hawker 800XP. Все три лайнера находятся под блокирующими санкциями США.

Евгений Пригожин Росавиация Тверская область
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