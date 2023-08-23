Тела восьми погибших обнаружили на месте авиакатастрофы в Тверской области

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Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Тела восьми жертв извлечены на месте крушения частного самолета Embraer Legacy вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области, сообщил ведущий телеканала "Россия-24" (ВГТРК) в среду вечером.

"Сейчас на месте продолжают работать спасатели, уже извлечены тела восьми погибших", - сказал он.

Ранее в среду пресс-служба МЧС РФ сообщила, частный самолет Embraer Legacy потерпел крушение вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области, предварительно 10 человек, которые были на борту, погибли.

Частный самолет совершал рейс по направлению Москва - Санкт-Петербург.

В свою очередь в Росавиации сообщили, что начато расследование катастрофы. Согласно списку пассажиров, среди них значатся имя и фамилия Евгения Пригожина, сообщили в Росавиации.