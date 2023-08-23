Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Тела восьми погибших обнаружили на месте авиакатастрофы в Тверской области

Тела восьми погибших обнаружили на месте авиакатастрофы в Тверской области
Фото: Wagner Telegram Account/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Тела восьми жертв извлечены на месте крушения частного самолета Embraer Legacy вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области, сообщил ведущий телеканала "Россия-24" (ВГТРК) в среду вечером.

"Сейчас на месте продолжают работать спасатели, уже извлечены тела восьми погибших", - сказал он.

Ранее в среду пресс-служба МЧС РФ сообщила, частный самолет Embraer Legacy потерпел крушение вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области, предварительно 10 человек, которые были на борту, погибли.

Частный самолет совершал рейс по направлению Москва - Санкт-Петербург.

В свою очередь в Росавиации сообщили, что начато расследование катастрофы. Согласно списку пассажиров, среди них значатся имя и фамилия Евгения Пригожина, сообщили в Росавиации.

Тверская область Евгений Пригожин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пригожин находился на борту разбившегося под Тверью бизнес-джета

Минобороны РФ заявило об уничтожении двух украинских дронов в Брянской области

Катастрофу под Тверью СК расследует по статье о нарушении безопасности полетов

Авиакатастрофу под Тверью расследует специальная комиссия Росавиации

Канада ввела санкции против российских банков, структур ОПК и ядерной отрасли

Канада ввела санкции против российских банков, структур ОПК и ядерной отрасли

На месте крушения самолета под Тверью работают спасатели

Что произошло за день: среда, 23 августа

В списке пассажиров разбившегося Embraer Legacy были имя и фамилия Евгения Пригожина

ВТБ вышел из капитала девелопера "ПИК", в котором ему принадлежало 12,4%

ВТБ вышел из капитала девелопера "ПИК", в котором ему принадлежало 12,4%

Частный самолет Embraer Legacy разбился в Тверской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });