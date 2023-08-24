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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Россия усилила контроль за уловами из-за планируемого сброса воды с "Фукусимы-1"

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Россельхознадзор усилил контроль за биоресурсами, выловленными в российских водах в районе, который находится относительно недалеко от планируемого места сброса воды с японской АЭС "Фукусима-1", сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе Приморского межрегионального управления ведомства.

"В связи с размещенной в СМИ новостью о возможном сбросе Японией слаборадиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1" с июля 2023 года в соответствии с указаниями Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора усилен радиологический контроль водных биоресурсов, выловленных в территориальных водах РФ в зонах непосредственной близости с местом сброса", - сказал собеседник агентства.

Отобранные пробы направляются в подведомственные Россельхознадзору лаборатории для проведения лабораторных исследований на радионуклиды.

Как сообщалось, японские специалисты проводят завершающие подготовительные работы перед сбросом воды, которая использовалась для охлаждения реакторов аварийной АЭС "Фукусима-1". Ожидается, что операция начнется примерно в 07:00 утра по московскому времени. На ней будут присутствовать, в том числе эксперты МАГАТЭ.

Ранее премьер Японии Фумио Кисида заявил, что сброс начнется 24 августа, если позволят погодные условия.

Эксперты МАГАТЭ ранее отмечали, что действия Японии по сбросу в океан воды, которая использовалась для охлаждения реакторов пострадавшей от цунами в 2011 году АЭС "Фукусима-1" будут безопасными.

В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1", что привело к самой масштабной аварии с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

В апреле 2021 года власти Японии объявили о планах постепенного сброса воды в океан с "Фукусимы-1" после ее специальной обработки. Решение Токио вызвало широкое недовольство со стороны соседних стран и, в частности, среди представителей рыболовной индустрии, которые опасались, что потребители будут отказываться от любых морепродуктов, выловленных в этой зоне.

Россельхознадзор Фукусима-1 Япония Россия
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