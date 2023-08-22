МИД Китая вызвал посла Японии из-за планов по сбросу воды с АЭС "Фукусима-1"

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Замглавы МИД Китая Сунь Вэйдун во вторник вызвал японского посла в Пекине Хидэо Таруми из-за решения правительства Японии сбросить воду, которая использовалась для охлаждения реакторов АЭС "Фукусима-1", сообщает CGTN.

"Сунь Вэйдун во вторник вызвал японского посла в Китае Хидэо Таруми, чтобы сделать ему серьезное представление в связи с планом японского правительства о высвобождении загрязненной радиоактивной воды в Фукусиме", - информирует телеканал.

Ранее во вторник телекомпания NHK сообщила, что сброс воды, которая использовалась для охлаждения реакторов "Фукусимы-1", начнется на этой неделе в четверг, 24 августа.

По данным агентства Киодо, премьер-министр страны Фумио Кисида отметил, что процесс начнется, если позволят погодные условия.

Эксперты МАГАТЭ ранее заявляли, что действия Японии по сбросу в океан воды с АЭС не будут представлять какой-либо опасности.

Авария на АЭС

В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1", что привело к самой масштабной аварии с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

В апреле 2021 года власти Японии объявили о планах постепенного сброса воды в океан с "Фукусимы-1" после ее специальной обработки. Решение Токио вызвало широкое недовольство со стороны соседних стран и, в частности, среди представителей рыболовной индустрии, которые опасались, что потребители будут отказываться от любых морепродуктов, выловленных в этой зоне.

Некоторые ученые полагают, что долгосрочные последствия такого шага неясны, поэтому сброс воды нужно отложить.