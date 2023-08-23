Япония завершает подготовку к сбросу воды с АЭС "Фукусима-1"

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Японские специалисты проводят завершающие подготовительные работы перед сбросом воды, которая использовалась для охлаждения реакторов аварийной АЭС "Фукусима-1", сообщает в среду издание Japan Today.

Оператор станции, компания TEPCO, в ночь на среду разбавила кубометр использованной для охлаждения АЭС воды примерно 1,2 тыс. кубометров морской воды и затем перелила ее в трубу, из которой в четверг начнется сброс.

Ожидается, что операция начнется примерно в 07:00 утра по московскому времени. На ней будут присутствовать, в том числе эксперты МАГАТЭ.

В TEPCO указывали, что воду будут постоянно проверять, а специальная система отфильтровывает все радиоактивные нуклиды, за исключением титана. При этом, специалисты заверяют, что уровень титана в этой воде при сбросе будет в безопасных пределах.

Ранее премьер Японии Фумио Кисида заявил, что сброс начнется 24 августа, если позволят погодные условия.

Эксперты МАГАТЭ ранее отмечали, что действия Японии по сбросу в океан воды, которая использовалась для охлаждения реакторов пострадавшей от цунами в 2011 году АЭС "Фукусима-1", будут безопасными.

В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1", что привело к самой масштабной аварии с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

В апреле 2021 года власти Японии объявили о планах постепенного сброса воды в океан с "Фукусимы-1" после ее специальной обработки. Решение Токио вызвало широкое недовольство со стороны соседних стран и, в частности, среди представителей рыболовной индустрии, которые опасались, что потребители будут отказываться от любых морепродуктов, выловленных в этой зоне.